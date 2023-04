Vor etwas mehr als einem Jahr wurden zusätzlich 40 Millionen Euro für den Katastrophenschutz in Niedersachsen bereitgestellt. Das Geld ist nun fast vollständig verplant. Was soll davon gekauft werden?

Hannover - Rund ein Jahr nach Einigung auf ein Millionen-Sonderpaket zur Stärkung des Katastrophenschutzes ist das Geld fast vollständig verplant. Die 40 Millionen Euro sind nahezu vollständig gebunden, wie das Innenministerium in Hannover auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Aus dem Paket wurden bislang rund fünf Millionen ausgezahlt, das Geld steht für die Jahre bis 2025 zur Verfügung.

Bislang wurden unter anderem sechs Stromerzeuger, drei sogenannte Kommandowagen, zwei Löschfahrzeuge, Funkgeräte und Schutzausstattung gekauft. Schwerpunkt der derzeit laufenden Vergabeverfahren ist die Beschaffung weiterer Einsatzfahrzeuge.

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) sagte: „Der Katastrophenschutz in Niedersachsen hat seine Leistungsfähigkeit bei verschiedenen Lagen wie der Unterbringung von Flüchtlingen und in der Bekämpfung der Corona-Pandemie bewiesen.“ Durch die Hochwasserkatastrophe im Sommer 2021 sowie insbesondere durch den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine müsse der Katastrophenschutz weiterentwickelt werden.

„Das ad-hoc-Paket zur Stärkung des Katastrophenschutzes kann dabei nur ein Anfang gewesen sein. Die bisher erfolgten Investitionen müssen konsequent fortgeführt werden“, sagte die Ministerin. In Ergänzung dazu fordert Niedersachsen laut Innenministerium vom Bund 10 Milliarden Euro über zehn Jahre für den Bevölkerungsschutz von Bund und Ländern.

Die Debatte um Warnungen durch Sirenen kam durch den Ukraine-Krieg erneut auf. Politiker drängten bereits im Sommer 2021 und somit vor Beginn des Krieges auf einen Ausbau des Sirenennetzes und eine Modernisierung der bestehenden Anlagen. Bei schweren Unwettern in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kamen im Sommer 2021 zahlreiche Menschen ums Leben. Dabei ging es auch um die Frage, wie man die Menschen früher und besser hätte warnen können.

CDU-Landtagsfraktionsvorsitzender Sebastian Lechner fordert mehr Geld für den Katastrophen- und Zivilschutz. Der Bereich sei in den letzten 30 Jahren seit Ende des Kalten Krieges sträflich vernachlässigt worden. Die Bedrohungslage durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die zunehmenden Naturkatastrophen machten dies dringend notwendig. „Beispielhaft nenne ich hier den Wiederaufbau von Warnsirenen in jedem Ort. Hier steht aktuell den Kommunen kein Geld mehr zur Verfügung.“

AfD-Innenpolitiker Stephan Bothe sagte, die Bedürfnisse des Katastrophenschutzes würden von der Landesregierung nicht ausreichend berücksichtigt. „Insbesondere die Bereitstellung finanzieller Mittel ist unzureichend.“