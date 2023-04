Gekentertes Kajak in Leipzig: Mann stirbt in Krankenhaus

Leipzig - Ein Kajakfahrer, der am Mittwoch in der Kleinen Luppe in Leipzig gekentert ist, ist tot. Der 31-Jährige starb am Mittwochabend in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zur Aufklärung der genauen Ursache und der Todesumstände wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch eine Obduktion wurde angeordnet. Nach bisherigem Stand bestehe kein Straftatverdacht, hieß es.

Das Kajak des 31-Jährigen und das eines 47-Jährigen waren am Mittwochvormittag aus bislang unbekannter Ursache gekentert. Der 47-Jährige konnte sich retten, der 31-Jährige wurde von einem Ersthelfer und mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen.