Magdeburg/Burg - Gegen den Attentäter von Halle hat ein Prozess wegen einer Geiselnahme im Gefängnis Burg begonnen. Das Landgericht Stendal verhandelt gegen den 32-Jährigen unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen im größten Justizsaal des Landes in Magdeburg. Er muss während der Verhandlung Fußfesseln tragen, die Handfesseln dürfen ihm nach dem Transport abgenommen werden. Er gilt als extremes Sicherheitsrisiko.

In den Abendstunden des 12. Dezember 2022 soll Stephan Balliet mehrere Vollzugsbeamte mit einem selbst gebastelten Schussapparat genötigt haben, ihm Türen für eine Flucht aus dem Gefängnis zu öffnen, so die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg. Er soll bis vor eine Fahrzeugschleuse gelangt sein, wo sein Ausbruchversuch an technischen Sicherungsmaßnahmen scheiterte. Die Anklage lautet auf Geiselnahme und Verstoß gegen das Waffengesetz.

Der Attentäter verbüßt aktuell eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen des rassistischen und antisemitischen Anschlags in Halle. Am 9. Oktober 2019, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, hatte er versucht, die Synagoge von Halle zu stürmen und ein Massaker anzurichten. Als es ihm nicht gelang, ermordete er nahe der Synagoge zwei Menschen.