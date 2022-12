Geiselnahme im Gefängnis in Burg beendet

Ein Häftling hatte zwei Justizvollzugsbedienstete in seine Gewalt gebracht. Er wurde schließlich von weiteren Bediensteten überwältigt.

Burg - Im Gefängnis in Burg nahe Magdeburg ist eine Geiselnahme beendet worden. Am Montagabend habe ein 30 Jahre alter Strafgefangener zeitweise zwei Bedienstete in seine Gewalt gebracht, teilte das Justizministerium mit. Der Täter wurde demnach durch weitere Justizvollzugsbedienstete im Innenbereich des Gefängnisses überwältigt.

Das Gefängnis in Burg unweit der Autobahn 2 verfügt laut Justizministerium über 637 Haftplätze im geschlossenen Vollzug, es werden zudem 18 Haftplätze für die Sicherungsverwahrung vorgehalten.