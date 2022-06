Gehörloser Junge nach viereinhalb Tagen aus Brunnen in Indien gerettet

In Indien ist ein Junge in einen rund 24 Meter tiefen Brunnen gefallen und nach über vier Tagen gerettet worden.

In Indien ist ein Junge in einen rund 24 Meter tiefen Bohrbrunnen gefallen und erst nach viereinhalb Tagen gerettet worden.

Neu Delhi/dpa - In Indien ist ein Junge in einen rund 24 Meter tiefen Bohrbrunnen gefallen und erst nach viereinhalb Tagen gerettet worden. Mit den Gebeten aller und unnachgiebigen Anstrengungen des Rettungsteams sei der Junge in Sicherheit gebracht worden, teilte der Regierungschef des betroffenen Bundesstaates Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, in der Nacht auf Mittwoch auf Twitter mit. Der Junge habe in dem Bohrbrunnen mit einer Schlange und einem Frosch ausgeharrt. Der Regierungschef wünschte dem Kind eine schnelle Erholung.

Der Junge sei stabiler Gesundheit, berichtete die Times of India am Mittwoch unter Berufung auf seine Retter. In indischen Medienberichten wurde sein Alter mit zehn bis elf Jahren angegeben.

माना कि चुनौती बड़ी थी

हमारी टीम भी कहाँ शांत खड़ी थी



रास्ते अगर चट्टानी थे

तो इरादे हमारे फौलादी थे



सभी की दुआओं और रेस्क्यू टीम के अथक, समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है।



वह जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, ऐसी हमारी कामना है। pic.twitter.com/auL9ZMoBP7 — Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) June 14, 2022

Polizei und Armee suchten nach Jungen

Der gehörlose Junge sei am Freitag beim Spielen in den Bohrbrunnen nahe seinem Zuhause gefallen, berichteten örtliche Medien. Anschließend versuchte ein Großaufgebot aus Mitarbeitenden des Katastrophenschutzes, der Armee und der Polizei den immer schwächer werdenden Jungen zu retten, indem sie unter anderem einen Tunnel neben dem Bohrbrunnen durch den steinigen Boden bohrten. Währenddessen sei der Wasserspiegel gestiegen.

Den behandelnden Ärzten zufolge sei der Junge geschwächt, berichtete The Hindu. Da das Kind zudem im Bohrbrunnen länger Wasser und Schlamm ausgesetzt gewesen sei, könnten auch Hautprobleme entstanden sein.

Solche Unfälle sind Indien keine Seltenheit. In dem Land gibt es viele tiefe Brunnen, und immer wieder fallen Kinder rein - manchmal mit tödlichem Ende.