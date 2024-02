Bergrheinfeld - Die Pläne für weitere neue Stromleitungen durch Franken und Thüringen sind nach Einschätzung von Bürgerinitiativen überdimensioniert. Es gebe keine energiewirtschaftliche Not für weitere Leitungen, teilten das Aktionsbündnis Trassengegner und der Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen Suedlink sowie die Bürgerinitiative Bergrheinfeld am Dienstag mit. Fraglich sei zudem, wie die hohe Anzahl an Neuplanungen von Stromtrassen überhaupt realisiert werden solle.

„Und trotz gigantischer Milliardenbeträge, die der Übertragungsnetzausbau verschlingen wird, ist die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet. Grund genug, dass auf allen Ebenen – auch der politischen – endlich ein Umdenken einsetzt.“ Die Initiativen kritisierten abermals, dass Planungsverfahren zuletzt auf Kosten der Bürgerbeteiligung und des Umweltschutzes massiv beschleunigt worden seien.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hatte vergangene Woche bekannt gegeben, dass neben Suedlink und Suedostlink auch die geplante Trasse namens Suedwestlink Strom vom Norden Deutschlands nach Bayern bringen soll - möglichst per Erdkabel. Nach den bisherigen Plänen sollte Suedwestlink nur durch Unterfranken hindurch nach Baden-Württemberg weitergeführt werden.

Zusätzlich ist laut Wirtschaftsministerium eine weitere Leitung (P540) oberirdisch von Schalkau (Landkreis Sonneberg) in Thüringen über den Raum Münnerstadt (Landkreis Bad Kissingen) nach Grafenrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) angedacht.