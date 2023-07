Ludwigsfelde - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag von einer Brücke in Ludwigsfelde kleinere Gegenstände auf die Autobahn 10 geworfen und mehrere Fahrzeuge getroffen. Autofahrer bemerkten Knallgeräusche, Frontscheiben wurden beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einsatzkräfte suchten auch mit Hilfe eines Hubschraubers nach den Verursachern. Die Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass die Gegenstände in Höhe des Ludwigsfelder Skaterparks auf die Autobahn geworfen wurden. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 15.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

Die Polizei sucht nach den Tätern und hofft auf weitere Zeugen. Um was für Gegenstände es sich handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.