Gegen Hitze: Obdachlose erhalten Erste-Hilfe-Pakete

Hannover - Mit der Ausgabe von kostenlosem Trinkwasser, Sonnencreme und einer Kopfbedeckung soll es obdachlosen Menschen in Hannover ermöglicht werden, sich besser vor Hitze zu schützen. Die sogenannten Erste-Hilfe-Pakete, die Sozialarbeiter und Ehrenamtliche seit Anfang der Woche an Bedürftige verteilen, würden gut angenommen, sagte ein Sprecher der Stadt Hannover am Mittwoch. Für das Verteilen der Pakete seien die Helfer im Stadtgebiet unterwegs und gingen auf Obdachlose zu. Auch sommergerechte Schuhe und Hygieneartikel werden demnach verteilt.

Außerdem sei im Stadtzentrum eine Wassertankstelle eingerichtet worden, an der die Obdachlosen dienstags bis samstags jeweils vom Nachmittag an kostenlos Wasser erhielten. Wie auch die Hilfspakete werde die Wassertankstelle vom Kriseninterventionsfonds der Stadt unterstützt. Darüber hinaus gebe es in Hannover 19 öffentlich zugängliche Trinkbrunnen, an denen sich jeder bedienen könne.

Für eine Abkühlung dürfen Obdachlose sich ab sofort auch länger in den unterirdischen U-Bahnstationen der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra aufhalten. Normalerweise würden Wohnungslose nach einiger Zeit dazu aufgefordert, die Stationen zu verlassen, erklärte ein Sprecher. Nun dürften sie sich dort auch für einen längeren Zeitraum ausruhen.