Hämelhausen - Ein 51 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Unfall im Landkreis Nienburg schwere Verletzungen erlitten. Am Mittwochabend sei der Mann mit seinem Wagen in Hämelhausen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Wagen rammte einen Baum und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Nach Polizeiangaben stieg der Fahrer noch aus dem Auto aus, blieb aber auf dem Gehweg liegen. Er war jedoch ansprechbar. Mit schweren Verletzungen kam er ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.