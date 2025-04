Das Vogelgrippe-Risiko ist in Sachsen weiterhin hoch. Jetzt wurde das Virus im Vogtlandkreis nachgewiesen.

Geflügelpest: Tote Schwäne an der Talsperre Pirk gefunden

Bei toten Schwänen an der Talsperre Pirk wurde die Geflügelpest festgestellt. (Archivbild)

Oelsnitz/Vogtland - Bei fünf toten Schwänen an der Talsperre Pirk im Vogtland ist die Geflügelpest nachgewiesen worden. Die Tiere waren Ende März verendet an dem Gewässer gefunden worden. Eine Untersuchung ergab, dass sie mit dem Influenzavirus H5N1 infiziert waren.

Das Landratsamt rief alle Geflügelhalter im Vogtlandkreis zu erhöhter Wachsamkeit auf. In einer großen Freilandhaltung in der Nähe der Talsperre wurde angeordnet, dass die Tiere in Ställe gebracht werden müssen. Alle anderen Halter im Umkreis von drei Kilometern sollen besondere Vorsicht walten lassen.