Gefälschte Strafzettel in Marzahn verteilt: Polizei warnt

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium.

Berlin - Unbekannte haben in Berlin-Marzahn gefälschte Strafzettel auf Autos verteilt. Darauf stand die Aufforderung, einen QR-Code zu scannen und Geld zu überweisen, wie die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte. Demnach wurden die Zettel in der Nacht auf Montag verteilt.

Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. „Falls Sie an Ihrem Auto einen solchen Fake-Zettel finden, lesen Sie keinesfalls den QR-Code aus oder überweisen Geld an das dahinter geschaltete Portal“, warnte die Polizei auf der Plattform X. Polizisten fuhren am Montag mehrere Straßen ab und sammelten die Zettel ein. Den Angaben zufolge wurden Ermittlungen eingeleitet.