In mehreren Orten in Sachsen-Anhalt sind gefälschte Wahlplakate der Grünen aufgetaucht. (Symbolbild)

Magdeburg - Wenige Tage vor der Bundestagswahl sind an mehreren Stellen in Sachsen-Anhalt gefälschte Banner mit mutmaßlicher Wahlwerbung der Grünen aufgetaucht. Darauf stand der Spruch: „Unbegrenzte Einwanderung, jetzt!“, wie der MDR berichtete. Versehen waren die Banner mit dem Logo der Grünen und deren Internetseite. Die Fraktionsvorsitzende der Partei im Landtag, Cornelia Lüddemann, sagte dem Sender, die Banner seien gefälscht. „Da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, uns zu diskreditieren.“

Nach Angaben einer Sprecherin der Grünen in Sachsen-Anhalt wurden insgesamt vier Banner dieser Art rund um die Landeshauptstadt Magdeburg entdeckt. Drei davon seien an Autobahnen angebracht gewesen, eines an einer wichtigen Schnellstraße in Magdeburg. Es sei Anzeige erstattet worden. Einen ähnlichen Zwischenfall habe es auch bei der Landtagswahl 2016 gegeben, hieß es von der Partei. Damals waren gefälschte Wahlplakate aufgetaucht, die ebenfalls Wahlwerbung der Grünen ähneln sollte.