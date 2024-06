Gefährliche Hundeköder an Ditfurter See ausgelegt

Ditfurt - Am Ditfurter See nördlich von Quedlinburg (Landkreis Harz) sind Hundeköder entdeckt worden, die mit spitzen Gegenständen versehen waren. Die Polizei wurde am Mittwoch über die Köder an der Westseite des Sees informiert, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Demnach konnte ein Verdächtiger beschrieben werden: Er soll 55 bis 65 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein, sehr kurze dunkle Haare haben und eine kurze blaue Hose getragen haben. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann den See regelmäßig besucht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und Tierbesitzer um Vorsicht.