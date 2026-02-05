Gefrierender Regen macht auch Parks gefährlich: Wegen Eisglätte bleiben Anlagen der Schlösserstiftung in Potsdam und Berlin dicht.

Parks der Schlösserstiftung sollen heute wegen der Eisglätte nicht betreten werden. (Archivbild)

Potsdam - Spazierengehen in Parks der Schlösserstiftung in Potsdam und Berlin ist wegen Eisglätte heute nicht möglich: Die Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg schließt ihre Anlagen vorübergehend. Es müsse mit erheblichen Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen gerechnet werden, so die Stiftung am Morgen.

Auch die Schlösser in den Parks bleiben geschlossen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eis.