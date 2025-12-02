weather wolkig
  3. Kriminalität: Gedenktafeln für jüdische Familie beschmiert

Unbekannte beschmieren in Berlin-Schöneberg zwei Gedenktafeln für eine jüdische Familie mit schwarzer Farbe. Der Staatsschutz ermittelt.

Von dpa 02.12.2025, 19:27
Berlin - In Berlin-Schöneberg sind zwei Gedenktafeln für eine jüdische Familie, die im Nationalsozialismus ums Leben kam, beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Vorfall in der Nollendorfstraße heute Morgen per Internetanzeige gemeldet. „Nach bisherigen Erkenntnissen beschmierten unbekannte Täter in der Nacht zwei Gedenktafeln im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses mit schwarzer Farbe“, teilte die Polizei mit. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen.