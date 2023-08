Hildesheim - Zur Erinnerung an den 2011 gestorbenen Schlagersänger Bernd Clüver („Der Junge mit der Mundharmonika“) wird am Samstag (14.30 Uhr) eine Gedenktafel an dessen früherem Wohnhaus in Hildesheim enthüllt. Anschließend steht ein kostenloses Konzert in der Kulturfabrik Löseke auf dem Programm: Peter Orloff (79) werde in Erinnerung an seinen langjährigen Freund die Lieder singen, die den gebürtigen Hildesheimer berühmt gemacht hätten, teilte die Stadtverwaltung mit. Der 1948 geborene Clüver wohnte bis 1955 in der Hildesheimer Nordstadt. In den 70ern hatte er seine größten Hits. Der Sänger starb auf Mallorca an den Folgen von Verletzungen, die er sich bei einem Treppensturz zugezogen hatte.