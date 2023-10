Oranienburg - Mit einer Internet-Plattform will die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten den Austausch mit der Forschung und zeitgeschichtlichen Initiativen fördern. Auf der Plattform „Netzwerk Zeitgeschichte“ können sich Gedenkstätten und Initiativen in Brandenburg sowie Wissenschaftler mit ihren Forschungsprojekten zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft vorstellen.

Das Netzwerk-Team führe auch Lehrveranstaltungen an der Berliner Humboldt-Universität sowie an brandenburgischen Hochschulen durch, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Am 6. November starte unter dem Titel „Montagsdebatte“ eine Reihe von Diskussionsveranstaltungen, die zeitgeschichtliche Themen mit aktuellen Fragestellungen verknüpft. Dabei gehe es etwa um die Frage einer „Renaissance des Nationalismus?“, um „Krieg und Gewalt“ oder um die Bedeutung von Erinnerung.