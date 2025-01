Vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Am nationalen Gedenktag erinnert Brandenburg an die Opfer des Holocaust.

Eingang zur Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen: Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Seit 1996 wird der Tag in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen. (Archivbild)

Oranienburg - 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau hat Brandenburg an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. An der Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg nahmen am Mittag unter anderem Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Ministerpräsident Dietmar Woidke (beide SPD) und Vertreter von Opferverbänden teil.

Die Leiterin der Gedenkstätte Sachsenhausen, Astrid Ley, sagte, Erinnern sei nicht nur eine Sache der Vergangenheit, sondern bedeute auch Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft. Schülerinnen und Schülern trugen Erinnerungsberichte ehemaliger Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen vor. Kränze und Blumen wurde niedergelegt.

Auch andere Gedenkstätten in Brandenburg und zahlreiche Städte setzten am Holocaust-Gedenktag ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus. Brandenburgs Wissenschafts- und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sagte laut einer Mitteilung in Potsdam: „Auschwitz steht für eine Dimension des Hasses, der Entmenschlichung und der Gewalt, die kaum zu begreifen ist und die unsere Welt für immer verändert hat.“

Am 27. Januar 1945 hatten sowjetische Truppen die Überlebenden des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz im besetzten Polen befreit. Die Nazis hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet, überwiegend Juden. Seit 1996 wird der 27. Januar in Deutschland als Holocaust-Gedenktag begangen.