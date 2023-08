Es gilt als ein wichtiges Zeugnis des Widerstands gegen den Nationalsozialismus: Vor 90 Jahren sang ein Häftlingschor in einem Konzentrationslager im Emsland erstmals das bekannte Lied „Wir sind die Moorsoldaten“ - nun wird an die Uraufführung erinnert.

Gedenkstätte erinnert an Aufführung von „Moorsoldaten“-Lied

Esterwegen - Die NS-Gedenkstätte Esterwegen im Emsland erinnert an die Uraufführung des bekannten Konzentrationslagerliedes „Wir sind die Moorsoldaten“ an diesem Sonntag vor 90 Jahren. Das Lied, das am 27. August 1933 erstmals von Häftlingen im Lager Börgermoor gesungen wurde, gilt als ein Symbol des Widerstands gegen den Nationalsozialismus.

„Das Lied der Moorsoldaten ist sehr wahrscheinlich das wirkungsmächtigste Lied aus deutschen Konzentrationslagern. Es packt die Menschen bis heute“, sagte der Co-Leiter der Gedenkstätte Esterwegen, Sebastian Weitkamp, in einer Mitteilung des Landkreises Emsland, der die Gedenkstätte betreibt.

Die Gedenkstätte will den 90. Jahrestag der Uraufführung unter anderem in sozialen Medien begleiten. Dazu waren junge Menschen und Musiker aus dem Emsland angeregt worden, sich neu mit dem Lied der Moorsoldaten auseinanderzusetzen. Die Beiträge sollen von Sonntag an auf dem Youtube-Kanal der Gedenkstätte zu sehen sein.

Uraufgeführt wurde das Lied von einem Häftlingschor bei einer von der SS-Wachmannschaft in dem Lager erlaubten Kulturveranstaltung mit dem Titel „Zirkus Konzentrazani“. Der Text und die Melodie des bekannten Liedes kamen von dem Theaterschaffenden Wolfgang Langhoff, dem Gewerkschafter Johann Esser und dem Kommunisten Rudi Goguel. Das Lied drückte das Leid der Häftlinge aus, die mit ihrem Spaten das Moor kultivieren mussten - es ließ zwischen den Zeilen aber auch die Hoffnung auf ein Ende des Nationalsozialismus erkennen.

Obwohl das Lied nach der Uraufführung von den Nationalsozialisten verboten wurde, verbreitete es sich durch entlassene Häftlinge der Gedenkstätte zufolge bereits in den 1930er Jahren weltweit. Demnach existieren heute mehr als 500 bekannte Versionen des Liedes, das auch in zahlreiche Sprachen übersetzt wurde.