Vor fünf Jahren tötet ein Mann in Hessen neun junge Menschen aus rassistischen Motiven. Bei einer Veranstaltung zur Erinnerung an deren Schicksal kam es zu Festnahmen.

Mehr als 5.000 Menschen demonstrieren am fünften Jahrestag des rassistischen Anschlags von Hanau.

Berlin - Bei einer Gedenkdemonstration in Berlin sind elf Menschen festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte man unter anderem einer Person den Ausschluss von der Veranstaltung zu dem rassistischen Anschlag in Hanau vor fünf Jahren angekündigt. Diese Person wehrte sich und griff den Angaben zufolge auch die Polizisten an.

Etwa 5.300 Menschen hatten am Mittwochabend an der Demo in Neukölln teilgenommen. Auch propalästinensische Teilnehmer waren vor Ort und schwenkten zum Teil Flaggen. Die Polizei begleitete den Demonstrationszug nach eigenen Angaben mit etwa 500 Polizistinnen und Polizisten.

Am 19. Februar 2020 hatte ein deutscher Täter in Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.