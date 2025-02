Cottbus - In Cottbus wird in den kommenden Tagen der Bombardierung der Stadt vor 80 Jahren gedacht. Einer Veranstaltung mit Zeitzeugenberichten am Mittwoch im Stadtmuseum (17.00 Uhr) folgt ein zentrales Gedenken am Altmarkt am Samstagnachmittag (14.00 Uhr).

Am 15. Februar 1945 hatte die US-Armee kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges rund 1.000 Tonnen Bomben auf die Stadt geworfen. Nach Angaben eines Stadtsprechers starben damals rund 1.000 Menschen.