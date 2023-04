Erfurt - In einer historischen Klosteranlage in Erfurt ist ein Gedenk- und Gästebuch auf bisher ungeklärte Weise in Brand geraten. Feuerwehr und Polizei seien wegen des Brandes am Ostersonntag in das Kloster in der historischen Altstadt gerufen worden, teilte die Polizei am Montag in Erfurt mit. „Schnell war klar, dass sich das Buch nur schwerlich selbst entzündet haben konnte“, heißt es in der Mitteilung.

Da das Feuer schnell bemerkt worden war, sei ein größerer Schaden verhindert worden. Ob der Brand mutwillig oder fahrlässig entstanden ist, werde derzeit untersucht. Ermittlungen wurden nach Polizeiangaben wegen des Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung eingeleitet.