Lichtenhain - Tausende Menschen haben am Wochenende mit einem Volksfest und Sonderfahrten den 100. Geburtstag der Thüringer Bergbahn im Schwarzatal gefeiert. Etwa 7000 Menschen seien gekommen, sagte eine Bahnsprecherin am Sonntag. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit zu einer Fahrt. An der Talstation vor dem Steilstück nach Lichtenhain bildeten sich teilweise Schlangen. Die Bergbahn Oberweißbach war am 15. März 1923 eröffnet worden. Sie ist nicht nur ein Alltagsverkehrsmittel, sondern auch Anziehungspunkt für Touristen.

Sie fährt eingleisig auf einer knapp 1,4 Kilometer langen Strecke zwischen der Talstation Obstfelderschmiede über Lichtenhain nach Oberweißbach und Cursdorf. Auf einem Teilstück überwindet sie dabei eine 25-prozentige Steigung. Täglich werden nach Bahn-Angaben von 6.30 Uhr bis 20.00 Uhr durchschnittlich rund 1200 Fahrgäste befördert. Für das Festwochenende hatte die Bahn eigens eine historische Dampflok zum Ziehen der Waggons beschafft.