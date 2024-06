Wiesmoor - Ein Gebäude auf dem Gelände eines Autohauses in Wiesmoor im Landkreis Aurich hat gebrannt. Polizei und Feuerwehr waren im Einsatz, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Das Gebäude wurde auch am frühen Morgen noch gelöscht. Weitere Details blieben zunächst unklar.