Bremen/Hannover - Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat in der Nacht auf Mittwoch planmäßig begonnen. Reisende und Pendler in Niedersachsen und Bremen müssen sich auf Ausfälle und Verspätungen einstellen. Der Notfallfahrplan der Deutschen Bahn (DB) ist laut einer Sprecherin am Mittwochmorgen angelaufen.

Der Betreiber der S- und Regional-Bahnen in Bremen, NordWestBahn, teilte mit, dass diese nicht direkt von dem Streik der GDL betroffen sind. Es seien jedoch auch Infrastrukturanbieter und -betreiber der Deutschen Bahn zum Streik aufgerufen und es könne dadurch zu Ausfällen und Verspätungen kommen.

Auch die Verkehrsbetriebe in Niedersachsen empfehlen Reisenden, mehr Zeit einzuplanen als sonst. Aktuelle Informationen zu ihren Reisen können Fahrgäste auf der Internetseite der Deutschen Bahn abrufen.

Im seit November laufenden Tarifstreit ist es der vierte und mit sechs Tagen längste Arbeitskampf. Neben finanziellen Forderungen dreht sich die Auseinandersetzung vor allem um das Thema Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter.

Die GDL will diese von 38 auf 35 Stunden bei gleichbleibendem Gehalt reduzieren. Die Bahn hat bisher ein Wahlmodell angeboten, das eine einstündige Absenkung ohne finanzielle Einbußen vorsieht. Wer sich dagegen entscheidet, erhält stattdessen 2,7 Prozent mehr Geld. Gewerkschaftschef Claus Weselsky sieht in der Offerte keine Grundlage für weitere Verhandlungen.