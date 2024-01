Berlin - Wegen des bevorstehenden Streiks der Lokführergewerkschaft GDL müssen sich die Menschen in Berlin auf Einschränkungen bei der Berliner S-Bahn einstellen. Während des Streiks von 2.00 Uhr am Mittwochmorgen bis 18.00 Uhr am Freitagabend werden „massive Beeinträchtigungen des S-Bahn-, Regional- und Fernverkehrs der DB“ erwartet, wie die Berliner S-Bahn am Sonntagabend bei X (vormals Twitter) mitteilte. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) seien von dem Warnstreik nicht betroffen. „Nutzt bitte alternative Verkehrsmittel“, hieß es.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) rief am Sonntagabend zu einem mehrtägigen Streik im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn und anderen Eisenbahnunternehmen auf.