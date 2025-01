Die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas treibt auch Menschen in mehreren deutschen Städten auf die Straße. In Berlin-Neukölln muss auch die Polizei aktiv werden.

Berlin - Nach Bekanntwerden der Vereinbarung über eine Waffenruhe im Gazastreifen gab es in mehreren deutschen Städten spontan kleinere Demonstrationen. Es kamen am Abend jeweils einigen Dutzend Teilnehmer, etwa in Hamburg am Hachmannplatz, in Frankfurt am Main am Kaisertor, am Mainzer Hauptbahnhof, in Leipzig und Hannover. Die Polizei sprach von friedlichen Kundgebungen und gut gelaunten Demonstranten.

In Berlin versammelten sich Dutzende Menschen spontan in Neukölln. Am späteren Abend kam es laut Polizei wiederholt zu Straftaten. Da der Versammlungsleiter keine Einflussmöglichkeiten auf die Kundgebung mehr habe, werde diese aufgelöst, teilte die Berliner Polizei auf X mit. Es seien drei Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Skandierens verbotener Parolen eingeleitet und mehrere Personen festgenommen worden.

Nach mehr als 15-monatigen heftigen Kämpfen haben sich Israel und die islamistische Hamas nach Angaben des Vermittlers Katar auf eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge geeinigt. Sie soll am Sonntag in Kraft treten und in einer ersten Phase 42 Tage dauern.