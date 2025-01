Potsdam - Eine ganze Reihe Brandenburger Restaurants sind vom Gastronomieführer „Gault&Millau“ ausgezeichnet worden. Das „Kochzimmer“ in Potsdam und die „Alte Überfahrt“ in Werder erhielten in der neuen Ausgabe für dieses Jahr drei von fünf möglichen Kochhauben.

Mit zwei Kochmützen wurden das „Lou“ im Cavalierhaus in Cottbus und die

„Wilde Klosterküche“ in Neuzelle geehrt.

Eine Mütze erhielten das „Juliette“ in Potsdam, „Bollwerk 4“ im Deutschen Haus in Eisenhüttenstadt, „Goldener Hahn“ in Finsterwalde, „Inspektorenhaus“ in Brandenburg an der Havel, „Kleinod“ in Reichenow-Möglin, „Sawito“ in Falkensee und die „Speisenkammer“ in Burg.

Der „Gault&Millau“ gilt neben dem „Guide Michelin“ als wichtigster Gourmetführer Deutschlands. In der höchsten Klasse der fünf Kochhauben führte er in der neuen Ausgabe 15 Restaurants auf, drei davon in Berlin.

Herausgeber Jochen Rädeker betonte, es gebe einen starken Trend zu nachhaltigen Konzepten und zum Einsatz regionaler Waren. „Keine Frage: Wer gut isst, lebt gesünder und glücklicher. Und das geht heute besser denn je.“