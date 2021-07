Gastrolle für Poldi bei „Cobra 11“?

Köln - Schauspieler Erdogan Atalay (54) macht Fußballer Lukas Podolski (36) Hoffnung auf eine Rolle in seiner Action-Serie „Alarm für Cobra 11“.

„Wenn Lukas sich von seinem Dönerladen losreißen kann, wäre er herzlich willkommen!“, sagte der Fernsehkommissar der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Gleichzeitig wäre dann auch das Catering geklärt: Döner für alle!“

Podolski, der sich neben seiner Kicker-Karriere mit Döner-Imbissen ein weiteres Standbein aufgebaut hat, hatte vor einigen Wochen angedeutet, dass er sich einen Part in der krachenden RTL-Serie vorstellen könnte. „Sowas in die Richtung mit ein bisschen Action. Und wenn man da - so eine schöne Actionszene hier in Köln - was machen kann, was Verrücktes, bin ich dabei“, hatte Poldi erklärt. Die Wege wären kurz: Podolski gehört mittlerweile wie die „Cobra“ zur RTL-Familie. Der Sender verpflichtete ihn als Juror in der Show „Das Supertalent“.

Atalay hat sogar schon konkrete Rollen-Ideen für Podolski. „Wenn er dann noch einen Bösen spielen würde, könnte er seine alten Stürmer-Qualitäten auspacken und vor mir weglaufen. Aber ich bin mir sicher, dass ich ihn auf den ersten fünfzig Metern kriegen würde“, sagte der Schauspieler. Er regte eine Wette an. „Wenn ich verliere, grille ich einen Tag Döner bei Poldi.“

„Alarm für Cobra 11“ ist ein Dauerbrenner im RTL-Programm. Der Serie („Ihr Revier ist die Autobahn. Ihr Tempo ist mörderisch. Ihre Gegner: Autoschieber, Mörder und Erpresser“) läuft seit nunmehr 25 Jahren. Bekannt ist sie für schnelle Autos, irrwitzige Stunts und mannigfaltige Explosionen. Atalay, seit der dritten Folge dabei, spielt Autobahnkommissar Semir Gerkhan und ist die große Konstante im „Cobra“-Kosmos. Seine Teampartner wechselten dagegen regelmäßig durch. Aktuell spielt Pia Stutzenstein als Vicky Reisinger Semirs Kollegin. 2020 wurde das Erscheinungsbild und die Erzählweise der Serie überarbeitet. Sie ist nun realistischer und düsterer.

RTL zeigt von Donnerstag (29. Juli, 20.15 Uhr, RTL) an eine neue Staffel der Autobahn-Serie mit acht neuen Folgen. Beim Streamingdienst TVnow sind sie bereits abrufbar. RTL selbst sprach bei der Ankündigung von der „vorerst“ letzten Staffel des Klassikers. Was das heißt? Bevor über eine Fortsetzung entschieden werde, wolle man „natürlich wissen, wie die neuen Folgen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ankommen“, erklärte ein Sprecher. „Wir sind aber überzeugt, dass die Geschichte der "Cobra" bei RTL nicht auserzählt ist.“

Womöglich dann ja mit Poldi.