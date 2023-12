Halle - Das Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt ist mit dem Verlauf der diesjährigen Sommersaison zufrieden. Die Hälfte der Befragten habe in einer Saisonumfrage der Handelskammern Halle-Dessau und Magdeburg eine gute Geschäftslage gemeldet, teilte die Handelskammer Halle-Dessau am Donnerstag mit. Während des Sommers seien die Umsatzzahlen jedoch in allen Segmenten zurückgegangen, hieß es. Mit einem Wert von 124 liege der Geschäftsklimaindex unter dem der Frühjahrsumfrage (138 Punkte).

Pessimistisch schaut die Branche jedoch in die Zukunft, erklärte die Interessenvertretung. Hohe Lebensmittel- und Energiekosten sowie eine hohe Unzufriedenheit mit der aktuellen Wirtschaftspolitik trübten der Umfrage zufolge die Stimmung. Knapp drei Viertel der Hoteliers und Gastronomen wollten mit Blick auf den Winter erneut Preisanpassungen vornehmen. Zudem würden viele gastgewerbliche Unternehmen (45 Prozent) vorerst keine Investitionen mehr vornehmen.

Die Landesarbeitsgemeinschaft der Industrie und Handelskammern Halle-Dessau und Magdeburg vertritt eigenen Angaben zufolge seit 1997 über 110.000 Unternehmen in Sachsen-Anhalt.