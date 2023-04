Halle - Wer im vergangenen Jahr Sachsen-Anhalts Heilbäder besucht hat, hat sich dort im Schnitt 7,6 Tage aufgehalten. Die Orte hatten 2022 insgesamt 72.558 Gästeankünfte und 552.457 Übernachtungen registriert, teilte das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mit. In Luftkurorten seien Gäste durchschnittlich 3,4 Tage blieben, in Erholungsorten 2,8 Tage. Damit lagen alle über dem Landesdurschnitt von 2,5 Tagen Aufenthaltsdauer.

Am beliebtesten sei Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg gewesen, wo im Vorjahr 24.670 Ankünfte und 230.417 Übernachtungen gezählt worden waren. Den Angaben zufolge waren 2022 landesweit Bad Kösen (Burgenlandkreis), Bad Schmiedeberg, Bad Suderode im Harz und Bad Salzelmen (Salzlandkreis) als Heilbäder anerkannt.