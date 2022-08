Gasleitung in Melle bei Baggerarbeiten beschädigt

Melle - Bei Baggerarbeiten ist im Meller Stadtteil Wellingholzhausen (Landkreis Osnabrück) eine Gasleitung beschädigt worden. Es strömte am Montagnachmittag Gas auf die Straße. Eine Wohnsiedlung im Umkreis von 200 Metern wurde evakuiert. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Gasversorger konnte die Leitung zügig reparieren, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Arbeiten liefen am Abend noch.