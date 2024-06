Oberkrämer/Marwitz - Bei Bauarbeiten in einem unbewohnten Gebäude in Marwitz in der Gemeinde Oberkrämer (Landkreis Oberhavel) ist es am Donnerstagnachmittag zu einer Explosion gekommen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizeidirektion Nord niemand. In dem zweistöckigen Haus, in dem Bauarbeiten stattfanden, sollen sich Gasflaschen erhitzt und eine Explosion ausgelöst haben, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Es kam nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Brand des Daches. Wie stark das Gebäude, in dem sich Bauarbeiter aufgehalten haben sollen, zerstört wurde, konnte die Polizei bislang nicht sagen.

Eine Sprecherin der Kreisverwaltung Oberhavel sagte, es handele sich um ein Bauvorhaben des Landkreises. Es entstünden dort insgesamt fünf Häuser mit 30 Wohnungen, darunter einige für Geflüchtete. Es handle sich bei dem Brand um einen Unfall bei Bauarbeiten.