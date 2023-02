Leipzig - Bei der Explosion einer Gasflasche in einem Café in Leipzig sind am Samstag vier Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen seien in ein Krankenhaus gekommen, teilten die Einsatzzentralen von Feuerwehr und Polizei am Abend mit. Das Feuer sei von selbst erloschen - hinterließ aber einen verrußten Raum. Zwei Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft wurden laut Polizei vorsorglich geräumt. Die Bewohner konnten aber am Abend wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Polizei ermittelt zur genauen Ursache. Laut „Bild“ gab es bei der Explosionen einen lauten Knall, Menschen schrien.