Visselhövede - Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Visselhövede (Landkreis Rotenburg) ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Die Einsatzkräfte fanden den 61-Jährigen in seinem zerstörten Haus und brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Explosion am Freitagabend war so stark, dass eine Außenwand herausbrach und in den Garten stürzte. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 200.000 Euro. Wie es zu der Explosion kam, war zunächst unklar.