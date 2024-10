Eine Frau ist bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. (Symbolbild)

Osnabrück - Tragischer Irrtum: Weil ein über 80 Jahre alter Autofahrer in Osnabrück Gas- und Bremspedal verwechselt hat, ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Autofahrer hatte auf dem Parkplatz einer Bank die ältere Frau mit seinem Fahrzeug erfasst, sie wurde zwischen dem Auto und einem geparkten Pkw eingeklemmt. Der Unfallverursacher sei leicht verletzt worden. Insgesamt seien bei dem Unfall vier Autos und drei Fahrräder beschädigt worden. Auch eine Garage sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Zurzeit werde geprüft, ob Einsturzgefahr bestehe, sagte der Sprecher.