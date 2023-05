Magdeburg - Die zentrale Veranstaltung zum diesjährigen „Tag der Feuerwehr“ in Sachsen-Anhalt findet in der Hansestadt Gardelegen in der Altmark statt. Termin sei der 9. September, teilte das Innenministerium am Samstag in Magdeburg mit. Der Aktionstag würdige die Arbeit der rund 31.000 Frauen und Männer in den Freiwilligen Feuerwehren des Landes und sei ein Dank an das Ehrenamt, hieß es.

Künftig soll dieser Tag immer am zweiten Samstag im September veranstaltet werden. Das Ministerium sammle ab sofort die Anmeldungen von Feuerwehren und Kommunen, die den Tag mit Ideen und Aktionen mitgestalten möchten, hieß es. Das Motto für den sechsten „Tag der Feuerwehr“ lautet „Voller Einsatz“. Kommunen und Feuerwehren, die mit einem eigenen Programm in ihrem Ort dabei sein wollen, können das ebenfalls beim Ministerium anmelden, hieß es.