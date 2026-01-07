Lagos - Inzwischen ist Abwehrspieler Marton der einzige aktive Dardai bei Herthas BSC, den Kontakt hält die Familie beim vollen Fußball-Kalender auch per Smartphone. „Wir haben klassisch einen WhatsApp-Gruppenchat. Da wird Tag für Tag was reingeschickt“, sagte der 23-Jährige im Trainingslager der Berliner in Portugal.

2023 hatten die drei Brüder Palko, Bence und Marton für ein Novum in den deutschen Fußball-Bundesligen gesorgt, als sie alle gemeinsam in einem Zweitligaspiel für Hertha auf dem Platz standen - dazu auch noch trainiert von Vater Pal. 2024 ging Bence Dardai dann nach Wolfsburg. Palko und Club-Legende Pal zog es im vergangenen Jahr zurück nach Ungarn.

An Weihnachten wieder vereint

Marton Dardai, der seit seiner Kindheit für Hertha spielt, nimmt es gelassen. „Ich war schon mal mit meinem Vater hier, dann mit meinen zwei Brüdern, dann nur ein Bruder. Mittlerweile bin ich jetzt das zweite Mal komplett alleine“, sagte er mit einem Lachen. „Schade, wenn man es so sieht, aber jeder geht mal seinen Weg und hoffentlich findet man bald wieder zurück. Also an Weihnachten waren wir wieder alle an einem Tisch.“

Der 23-Jährige steckte zum Saisonstart in einer Formkrise, kam dann aber stark zurück. Trainer Stefan Leitl lobte ihn als einen der besten Abwehrspieler der zweiten Liga. Für die Rangliste der besten Innenverteidiger des „Kicker“ reichte es aber nicht. „Ich bin nicht sauer und versuche dann, am Ende der Saison da mit oben zu sein“, sagte Dardai. Der schwache Saisonstart habe seinen Notenschnitt wahrscheinlich zu sehr nach unten gezogen. Dass er es anders sieht, stellte er aber klar: „Ich sehe mich schon relativ weit oben, wenn ich ehrlich bin.“