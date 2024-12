Weihnachtsessen Gänsebraten bei Woidke - Spareribs bei Crumbach

An Heiligabend gibt es bei vielen Menschen Würstchen mit Kartoffelsalat zu essen, an Weihnachten ein Festessen. Was kommt bei Regierungschef Woidke und BSW-Landeschef Crumbach auf den Tisch?