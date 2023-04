Berlin - Für einen Blick auf zeitgenössische und klassische Kunstwerke werden an diesem Wochenende in Berlin zahlreiche internationale Kunstliebhaber erwartet. Mit dem Gallery Weekend (28.-30. April) und der Paper Positions (27.-30. April) locken gleich zwei große Veranstaltungen an Dutzende Orte in der Hauptstadt.

Beim Gallery Weekend präsentieren mehr als 50 Galerien der Stadt Arbeiten von rund 80 internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Neben zahlreichen aufstrebenden Positionen finden sich auch viele international bekannte Namen wie Hito Steyerl, Katharina Grosse, Olaf Nicolai oder Cy Twombly.

Bei der Paper Positions kommen zu zeitgenössischen Arbeiten auch zahlreiche Werke etwa der klassischen Moderne hinzu. Die zur Messe erwarteten Galerien wollen Arbeiten zum Beispiel von Lyonel Feininger, Otto Dix, Horst Janssen oder Lotte Laserstein präsentieren.