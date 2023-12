Zwickau - Eine Fußgängerin ist am Mittwochabend in Zwickau von einem Auto angefahren worden und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurde die Frau beim Überqueren der Straße vom Auto eines 63 Jahre alten Fahrers erfasst. Die bisher noch nicht identifizierte Frau, die zwischen 55 bis 60 Jahre alt sein soll, erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und starb kurz nach dem Unfall im Krankenhaus.