Pößneck - Ein Auto hat sich in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) von allein in Bewegung gesetzt und eine Fußgängerin schwer verletzt. Die 63-Jährige wurde am Montagnachmittag von dem Auto erfasst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Folge wurde sie demnach zwischen dem Wagen und einem Poller eingeklemmt und schwer am Bein verletzt. Die Frau kam in eine Klinik.

Die Polizei ermittelt gegen die 59 Jahre alte Fahrzeugeigentümerin. Sie hatte das Auto am abschüssigen Markt abgestellt. Die Polizei vermutet, dass die Frau die Handbremse nicht fest genug gezogen haben könnte.