Eine junge Frau muss in eine Klinik geflogen werden. Wie es zu dem Unfall zwischen ihr und einem Auto in der Region Hannover kam, ist noch offen.

Rettungskräfte bringen eine verletzte 19-Jährige per Hubschrauber in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Wunstorf - Eine Fußgängerin ist in Wunstorf (Region Hannover) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 19-Jährige hatte am Abend einen Zebrastreifen überquert, als es zu dem Unfall kam, wie die Polizei erklärte. Sie wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.