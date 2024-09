Crimmitschau/Zwickau - Eine Fußgängerin ist in Crimmitschau (Kreis Zwickau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 21-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau am Mittwochnachmittag auf die Straße getreten, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 18 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr stoppen oder ausweichen, wie es hieß. Die Frau wurde demnach bei dem Zusammenprall gegen die Frontscheibe des Wagens geschleudert und stürzte auf die Straße. Die Straße war für eineinhalb Stunden voll gesperrt.