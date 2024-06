Meerane - Eine Fußgängerin ist in Meerane (Landkreis Zwickau) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 77-Jährige sei am Freitag kurz hinter einer Kreuzung auf die Straße gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei am Samstag mit. Eine 56 Jahre alte Autofahrerin habe noch gebremst. Dennoch erfasste ihr Wagen die Seniorin, wie es weiter hieß. Die schwer verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.