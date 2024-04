Meerane/Zwickau - Eine Fußgängerin ist in Meerane (Kreis Zwickau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 19-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Mittwoch mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sie am Dienstag an einer Bushaltestelle plötzlich auf die Straße gelaufen sein.