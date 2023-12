Bramsche - Bei einem Unfall im Landkreis Osnabrück hat eine 19 Jahre alte Fußgängerin schwere Verletzungen erlitten. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Am Morgen habe die Frau in Bramsche unvermittelt die Fahrbahn betreten, dort wurde sie von einem Auto erfasst. Die genaue Ursache des Unfalls war zunächst unklar. Die Frau wurde von Rettungskräften behandelt. Sie kam ins Krankenhaus.