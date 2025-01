Velten - Eine Fußgängerin ist von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei sagten Zeugen aus, dass die 37-Jährige eine rote Fußgängerampel übersehen habe. Die Frau habe am Samstag in Veltin (Landkreis Oberhavel) an einer Kreuzung auf die andere Straßenseite wechseln wollen, teilte die Polizei weiter mit. Die 37-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.