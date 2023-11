Bad Nenndorf - Auf einem Supermarktparkplatz in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) hat ein 84 Jahre alter Autofahrer eine Fußgängerin übersehen und mit seinem Wagen erfasst. Die Frau wurde am Mittwoch direkt vor dem Eingang des Ladens unter dem Pkw des Seniors eingeklemmt und schwer verletzt. Sie schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Passanten hätten der Frau couragiert geholfen und Erste Hilfe geleistet. Die 74-jährige kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.