Meyenburg - - Ein Fußgänger ist am Donnerstagabend beim Überqueren einer Straße in Meyenburg (Landkreis Prignitz) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Autofahrer habe den Mann wahrscheinlich aufgrund von Dunkelheit und Nebel zu spät gesehen, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Freitag. Weitere Angaben zu den Beteiligten konnte der Beamte nicht machen.